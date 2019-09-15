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2019-09-15 بريطانيا: استهداف أرامكو محاولة لتقويض الأمن الإقليمي متابعات الخليج 365 - الرياض أدانت بريطانيا استهداف معملي أرامكو في خريص وبقيق مشيرةً إلى أن ذلك محاولة لتقويض الأمن الإقليمي. Advertisements وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في السعودية محاولة لتقويض الأمن الإقليمي والتأثير على إمدادات النفط العالمية. وتابع الوزير البريطاني: ناقشت تداعيات الهجوم على منشأتي شركة أرامكو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.







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