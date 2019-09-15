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وجه وزير الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بمدن وقرى وهجر المملكة بتناول الاعتداء الآثم الذي وقع في محافظة بقيق، وهجرة خريص السبت الماضي في خطبة الجمعة المقبلة والحديث عن شناعة هذا الفعل الآثم.
كما وجّه الوزير آل الشيخ الخطباء بالحديث كذلك عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية والتأكيد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة أيدها الله، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 06:40 PM
بالإضافة إلى الحديث عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة
وجه وزير الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بمدن وقرى وهجر المملكة بتناول الاعتداء الآثم الذي وقع في محافظة بقيق، وهجرة خريص السبت الماضي في خطبة الجمعة المقبلة والحديث عن شناعة هذا الفعل الآثم.
كما وجّه الوزير آل الشيخ الخطباء بالحديث كذلك عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية والتأكيد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة أيدها الله، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.
، "آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن الاعتداء الآثم على محافظة بقيق ،
المصدر : الخليج 365
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