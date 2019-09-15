، شاهد.. أول فيلم يروج للسياحة السعودية بالعالم انتظاراً لحدث أكبر ،

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انطلق منذ أيام الفيلم الدعائي السياحي السعودي "ما لم تره في العالم"، وهو أول فيلم عالمي ترويجي للسياحة السعودية على الإطلاق، وينطلق كجزء من حملة "إنها السعودية.. ما لم تره العين" التي تستهدف دعم البرنامج المخصص لزيادة السياحة الداخلية والخارجية للمملكة، وتماشياً مع أهداف روية 2030 وخاصة في القطاع السياحى.
ويتميز الفيلم بقصر مدته، إذ لا تتجاوز النصف دقيقة، ويجمع بين لقطات مبهرة في البحر وأعماقه والجبال وكهوفها والبر والثلج والصحراء والسهول وغيرها.
ويجوب الفيلم ما يقارب من 15 عاصمة عالمية تبدأ من اليابان ومروراً بالصين وروسيا وانتهاء بأوروبا وأمريكا، ويضم الفيلم مقاطع صوتية ومرئية مكونة من 17 مشهداً وصورة تحبس أنفاس الناظرين.
وعلق خبير الإخراج المصري إيهاب الشرنوبي بأن فيلم السياحة السعودية استوفى جميع خطوط الإبداع سواء في التصوير والإخراج والمونتاج وبين الشرنوبي أنه فخور بهذا العمل السعودي الأول والمميز.
من جهته، أشار أحد المخرجين الأردنيين المتخصصين في الفاعليات أن الفيديو يعزز مبادئ التواصل الإنساني بين السياح والمعالم السياحية السعودية الشديدة التنوع ويعد رسالة للعالم جاءت لتؤكد أن السعودية متنوعة وبكر تنتظر مستكشفيها.
وأضاف أن الفيديو لا يعتمد فقط على الصورة، بل يقوم على آليات الترويج الحديثة التي تم استنتاجها من دراسة اتجاهات واهتمامات السائحين مؤخرًا، والتي أوضحت أن السائح دائماً يبحث عن التجربة السياحية الجديدة، واكتشاف أنماط جديدة من البشر بالتفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية والبيئية المحيطة، وأنتجت الهيئة الفيلم ليكون تهيئة للحدث الأكبر الذي سيعلن في يوم السياحة العالمي 27 سبتمبر الجاري.
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15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 06:12 PM
يستهدف دعم البرنامج المخصص لزيادة السياحة الداخلية والخارجية وفق رؤية المملكة
انطلق منذ أيام الفيلم الدعائي السياحي السعودي "ما لم تره في العالم"، وهو أول فيلم عالمي ترويجي للسياحة السعودية على الإطلاق، وينطلق كجزء من حملة "إنها السعودية.. ما لم تره العين" التي تستهدف دعم البرنامج المخصص لزيادة السياحة الداخلية والخارجية للمملكة، وتماشياً مع أهداف روية 2030 وخاصة في القطاع السياحى.
ويتميز الفيلم بقصر مدته، إذ لا تتجاوز النصف دقيقة، ويجمع بين لقطات مبهرة في البحر وأعماقه والجبال وكهوفها والبر والثلج والصحراء والسهول وغيرها.
ويجوب الفيلم ما يقارب من 15 عاصمة عالمية تبدأ من اليابان ومروراً بالصين وروسيا وانتهاء بأوروبا وأمريكا، ويضم الفيلم مقاطع صوتية ومرئية مكونة من 17 مشهداً وصورة تحبس أنفاس الناظرين.
وعلق خبير الإخراج المصري إيهاب الشرنوبي بأن فيلم السياحة السعودية استوفى جميع خطوط الإبداع سواء في التصوير والإخراج والمونتاج وبين الشرنوبي أنه فخور بهذا العمل السعودي الأول والمميز.
من جهته، أشار أحد المخرجين الأردنيين المتخصصين في الفاعليات أن الفيديو يعزز مبادئ التواصل الإنساني بين السياح والمعالم السياحية السعودية الشديدة التنوع ويعد رسالة للعالم جاءت لتؤكد أن السعودية متنوعة وبكر تنتظر مستكشفيها.
وأضاف أن الفيديو لا يعتمد فقط على الصورة، بل يقوم على آليات الترويج الحديثة التي تم استنتاجها من دراسة اتجاهات واهتمامات السائحين مؤخرًا، والتي أوضحت أن السائح دائماً يبحث عن التجربة السياحية الجديدة، واكتشاف أنماط جديدة من البشر بالتفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية والبيئية المحيطة، وأنتجت الهيئة الفيلم ليكون تهيئة للحدث الأكبر الذي سيعلن في يوم السياحة العالمي 27 سبتمبر الجاري.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
، شاهد.. أول فيلم يروج للسياحة السعودية بالعالم انتظاراً لحدث أكبر ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.