، الرياض تستضيف غدًا مؤتمر "الحديد" السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك به وزير الصناعة راعياً ومتحدثاً

تستعد اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية، لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد، غداً الاثنين، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويستعرض المؤتمر زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية بالمملكة في مجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة؛ حيث يستهدف المؤتمر جمع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية لأول مرة على أرض المملكة، جنباً إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وكذلك بحث كافة المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، ومنها الحروب التجارية وأثرها على صناعة الحديد ومستقبله، وكذلك التحديات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.

وقال رئيس المؤتمر واللجنة الوطنية لصناعة الحديد المهندس رائد العجاجي: إن المؤتمر اكتسب أهمية بالغة بعد رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وقام بتذليل كافة الصعوبات ليقام هذا المؤتمر في وقته، والذي أتى في ظرف بالغ الأهمية والمتمثل في إقرار وزارة مستقلة تعنى بالصناعة والثروة المعدنية، مبيناً أن الإقبال الكبير على المؤتمر يعطي الكثير من الدلالات على أهمية هذه الصناعة وريادة المملكة فيها؛ حيث تم إغلاق باب التسجيل مبكراً بعد استقبال أكثر من 850 مسجلاً، وهي الطاقة الاستيعابية لقاعة المؤتمر.

وأضاف "العجاجي": المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من قبل أكثر من 40 شركة حديد محلية خليجية وعالمية وممثليهم، إضافة إلى 36 متحدثاً محليّاً وعالميّاً من المتخصصين والبارزين فيما يعنى بهذه الصناعة، بخلاف المشاركات من قبل الوزارات والهيئات الحكومية؛ الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة ونادرة لبحث فرص الاستثمار ومواكبة التوجهات العالمية في صناعة الحديد والصلب وتعزيز تواجد المملكة الرائدة في هذه الصناعة عالميّاً، منوهاً إلى أن صناعة الحديد والصلب تعتبر إحدى أهم ركائز الصناعات الاستراتيجية للدول، ودليلاً على ذلك أن مجموعة العشرين G20 خصصت منتدى ضمن لقاءاتها السنوية لبحث شؤون هذه الصناعة حصراً؛ لما لها من آثار على الأمن الاقتصادي القومي للدول.

وحول الجلسات العلمية في المؤتمر، أوضح العجاجي أنها ستشهد مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في الجلسة التنفيذية، ورئيس مجلس إدارة شركة سابك الدكتور عبدالعزيز الجربوع، والتي ستكون بعنوان "الدور المحوري للمملكة في صناعة الحديد والصلب عالميّاً"، وسيشارك فيها أيضاً الأرجنتيني "باولو روكا"، والإيطالي "أندريا ديسبارو"، والهندي "سانجاي جيرام".

وأشار إلى أنه سيتم تداول بقية الجلسات في اليوم الأول واليوم الثاني؛ حيث سيشارك فيها 20 متحدثاً؛ منهم مسؤولون حكوميون وأصحاب معالٍ، ومنهم أيضاً رؤساء الشركات وكذلك ممثلو الهيئات الحكومية المختلفة، إضافة إلى 23 متحدثاً أجنبيّاً قدموا من عدد من الدول منها أمريكا وإيطاليا والهند والأرجنتين وبريطانيا والصين والسويد والإمارات والأردن، وكذلك إسبانيا.