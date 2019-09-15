شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن CNN الامريكية تقطع الشك باليقين وتشكف عن المكان الذي انطلقت منه طائرات الدرون التي هاجمت أرامكو... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - CNN الامريكية تقطع الشك باليقين وتشكف عن المكان الذي انطلقت منه طائرات الدرون التي هاجمت أرامكو السعودية

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية, اليوم الأحد, بأن الاعتداء الذي استهدف أمس معملين تابعين لشركة “أرامكو” في السعودية وتبنته مليشيا الحوثي نفذ من العراق. ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على مجريات التحقيقات قوله أن”الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية في منطقة بقيق تم بواسطة طائرات مسيرة “درون” أقعلت من العراق وليس من اليمن”. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : اسرائيل تفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا المسؤول العربي الكبير يعمل مخبرا معنا منذ خمس سنوات ..كيف تم الايقاع به وتجنيدة ..(تفاصيل مثيرة) عاجـــل : السعودية تحصل على الدليل القاطع الذي يكشف الجهة المتورطة بقصف أرامكو .."صور" Advertisements شاهد بالفيديو والصور .. زواج متعه في ايران لطفله ورجل ثلاثيني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي شاهد .. فتاة تحول نفسها إلى نسخة ثانية من الفنان تامر حسني .. لن كيف اصبح شكلها ..«صور» “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) ---------------------------------------- كما أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن خبراء سعوديين وأمريكيين يحققون في احتمال أن الهجمات تضمنها استخدام صواريخ كروز أطلقت من جنوب العراق وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشار إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن. يذكر أن السعودية أعلنت، أمس السبت، استهداف معملين تابعين لشركة “أرامكو” بمحافظة بقيق وهجرة خريص أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، بطائرات مسيرة، في حين تبنت مليشيا الحوثي الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر CNN الامريكية تقطع الشك باليقين وتشكف عن المكان الذي انطلقت منه طائرات الدرون التي هاجمت أرامكو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.