تفاصيل لقاء المالكي مع وزير خارجية السعودية

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي ، مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له المملكة العربية السعودية.

وثمن المالكي خلال لقائه نظيره العساف، الموقف السعودي المثمر والمتقدم في الدعوة المبكرة والسريعة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيته ضم اجزاء من الضفة الغربية وبسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في عموم الضفة.

من جانبه، أكد الوزير العساف موقف المملكة الحازم والصلب تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للسعودية وللدول العربية والاسلامية، واوضح سياسة خادم الحرمين الشريفين الثابتة من القضية الفلسطينية والتزام المملكة بالعمل المتواصل لصالح هذه القضية.

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واتفق الوزيران على استكمال التشاور والتنسيق بينهما في المرحلة المقبلة لخطورتها، خاصة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، وفي قيادة التحرك العربي والاسلامي لمواجهة سياسة الاحتلال ونوايا نتنياهو في ضم غور الاردن وشمال البحر الميت لإسرائيل بعد الانتخابات الاسرائيلية.

كما اتفقا على استكمال التشاور على اعلى المستويات واهمية الحفاظ على تواصل القيادتين فيما بينهما لمصلحة حماية الحقوق الفلسطينية لمواجهة المخططات الاسرائيلية. وفق وفا

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: قنصل عام دولة فلسطين السفير محمود الاسدي، والمندوب الدائم لفلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير ماهر الكركي، والمستشار نسيم الزعانين من مندوبية فلسطين الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، وعن الجانب السعودي: وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، ووكيل الوزارة لشؤون متعددة الأطراف السفير عبد الرحمن الرسي.