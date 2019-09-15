شاهد: ساره الودعاني تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، مقطع فيديو الى سارة الودعاني توترها بسبب انتفاخ شفتيها بعد خضوعها لحقن فيلر.

ونشرت سارة الودعاني صورة لها بدت فيها بشفاه منتفخة وعلقت قائلة: “سويت شفايفي مره متوتره بنات انها منتفخه وش الحل !

وقد تفاعل متابعو سارة الودعاني مع الصورة وطمنوها ان الامر طبيعي بعد حقن الفيلر حيث قالت إحداهن: “عادي بتخف بعد كم يوم .. الشفايف تنتفخ لأنها منطقة حساسة و مؤلمة مرررة كلها كم يوم بتشوفين نتايج حلوة، اهم شي لا تحطين كمادات دافيه بتذوب الفيلر”.

ووجهت سارة الودعاني الخبر إيصال رسالة لكل الشابة أن تنتبه من الحقن ومن الطبب قبل أن تأخذ قرارها النهائي.