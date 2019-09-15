«الداخلية» تستعد للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

نظَّمت اللجنة الإشرافية لمشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس برئاسة وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، ورشةَ عمل تحضيرية على مدى يومين لاستعراض استعدادات وجاهزية القطاعات المشاركة في جناح الوزارة بمعرض جيتكس للتقنية، في دورته التاسعة والثلاثين.

يتم تنظيم المعرض بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 الى 10 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من الجهات هي، الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات، وأمن المنشآت، وكلية الملك فهد الأمنية، والأحوال المدنية، وإدارة السجون، ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والإدارة العامة للاتصالات، والأنظمة الأمنية، ومركز المعلومات الوطني .

