البيت الأبيض: مستعدون لتحريك قوات في حال أي عدوان على السعودية

أكدت المستشارة في البيت الأبيض كيليان كونواي استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتحريك قواتها ضد أي هجوم إيراني على السعودية.

وأشارت كونواي إلى استعداد وزارة الطاقة الأمريكية للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وفق «العربية».

صرحت بذلك المسؤولة الأمريكي، خلال مقابلة لها مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، عقب الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» السعودية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح أمس السبت، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

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وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمَّت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد ألقى باللوم على إيران في الهجمات على معملي شركة أرامكو السعودية التي أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس السبت، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا على التأثير السلبي لهذه الهجمات في الاقتصاد الأمريكي وفي الاقتصاد العالمي,

في حين أكد الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.