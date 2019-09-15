انطلاق مؤتمر السلامة من الحرائق النفطية والبتروكيماوية الدولي في الرياض.. غدًا

تبدأ غدًا الإثنين ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية «سعودي أوفسك 2019»، وذلك بفندق «الريتز» بمدينة الرياض، تحت رعاية وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه «الهيئة العليا للأمن الصناعي»، إلى استعراض واقع كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وأفضل الممارسات والابتكارات للوقاية منها، حسبما ذكرت وكالة «واس».

ويصاحب المؤتمر إقامة دورات تدريبية في مجالات متعددة ذات صلة بتحقيق أهدافه، إلى جانب معرض يضم أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات، والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط.

وتعتبر مخاطر حدوث الحرائق والانفجارات في جميع مراحل الصناعة النفطية، أحد أهم الأخطار الجدية التي تدرس إجراءات التحكم بها إداريًا وهندسيًا، قبل تأسيس أي مشروع نفطي وهندسي، وذلك لأن النفط ومشتقاته من المواد التي يترافق استخدامها دائمًا مع خطر الاشتعال والانفجار .

وتعمد الشركات المتخصصة في الصناعة النفطية، إلى توفير كل وسائل الوقاية من الحريق وتأمين كل التجهيزات اللازمة لحماية العمال في أماكن عملهم وسكنهم من خطر حدوث الحريق، ولاسيما القريبة من خزانات تجميع البترول ومستودعات الغاز في الحقول النفطية، أو تلك المجاورة لخطوط النقل ومرافئ التصدير.