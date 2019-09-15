الخدمة المدنية تبدأ تنفيذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام في 5 مناطق

تبدأ وزارة الخدمة المدنية من اليوم الأحد، وحتى الخميس القادم، المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية بمناطق الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل وبالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية؛ وذلك لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، أنّ الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية والتي بدورها سوف تسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق.

وأشار السلمي إلى أنّ هذه الورش التدريبية تأتي تحت مظلة مبادرة تطوير كفاءات موظفي القطاع العام؛ وذلك استكمالاً لخطط الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لموظفي القطاع العام من خلال إلحاقهم ببرامج تطوير وتدريب متقدمة في تحسين بعض الجدارات الأساسية مما يمكّنهم من انعكاس ذلك على أدائهم الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضاف مساعد وزير الخدمة المدنية أنّه سيتم خلال هذه الورش التدريبية إلحاق موظفي القطاع العام في المناطق التي تشملها المرحلة الأولى بدورات تدريبية مكثفه ستركز على تنمية مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الوقت، والتواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، إضافة إلى العمل الجماعي.

ومن المتوقع أن يتم تدريب مالا يقل عن 1875 متدربًا من كافة المناطق التي ستشملها هذه المرحلة من مشروع تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق.