فرنسا تدين الهجوم على معملين لأرامكو: الأعمال الإرهابية تفاقم التوترات الإقليمية

أدانت فرنسا اليوم الأحد، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، «تُدين فرنسا بشدة هجمات أمس على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص»، وأعربت في الوقت نفسه عن تضامنها الكامل مع المملكة.

وأضاف البيان أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية، وخطر اندلاع صراع يجب أن يتوقف».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح السبت، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.