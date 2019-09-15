السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي وفدًا دبلومسيًا أمريكيًا



الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والمستشار السياسي في السفارة الأمريكية لليمن كريس كيفولس.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة الدولية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية وبالأخص في الجمهورية اليمنية.

وأبرز الدكتور الربيعة للوفد الأمريكي الزائر الأدوار والأعمال الإغاثية والإنسانية التي يؤديها المركز، مبينًا أن مشاريع المركز وصلت إلى 44 دولة حول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين، موضحا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشاريع.

ونوهت مارتينا سترونغ بالأعمال الإنسانية الجليلة التي ينهض بها المركز ، مثمنة العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

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17:48ت م

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