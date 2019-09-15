السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تنهي أعمال سارية العلم في المركزالحضاري



أبها 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

أنهت بلدية خميس مشيط تنفيذ مشروع إنشاء سارية العلم السعودي ، التي أنشأتها مؤخراً وسط المركز الحضاري .

وأبان المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني أن السارية يبلغ ارتفاعها 60 متراً ، وتحمل علم بمساحة 300 مترمربع ، يستطيع الزائر للمحافظة رؤيته من جميع الإتجاهات.

// انتهى //

17:48ت م

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