السعودية اليوم / 700 ألف يورو مساعدات من الاتحاد الأوروبي لمتضرري السيول في السودان



الخرطوم 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 700 ألف يورو، مساعدات إنسانية عاجلة لتوفير الإغاثة الطارئة لآلاف الأشخاص المتضررين من السيول والأمطار بالسودان.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، إلى توزيع المساعدات عبر المنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الهجرة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، كمياه الشرب النظيفة والمأوى والمواد الأساسية الأخرى لحوالي 32 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في دارفور، وكردفان، وشرق السودان.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، طبقا للبيان، "تسببت الأمطار الغزيرة في السودان إلى أضرار واسعة النطاق لمنازل الناس وسبل عيشهم"، مضيفاً، "نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع المواطنين السودانيين في مواجهة الخسارة المأساوية في الأرواح".

وأوضح ان الاتحاد الأوروبي يقوم بتعبئة هذا التمويل الإنساني الفوري والعاجل لتوفير الإمدادات الأساسية لآلاف النازحين".

وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).

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