السعودية اليوم / الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تطلق مبادرة "بلغتكم"



مكة المكرمة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية بالمسجد الحرام ممثلة في وحدة اللغات والترجمة بالتعاون مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية أمس، مبادرة "بلغتكم" للترجمة الفورية لخطب يوم الجمعة بالمسجد الحرام.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن المبادرة تهدف إلى الترجمة الفورية لخطب الجمعة للمصليات الغير الناطقات باللغة العربية، وذلك عن طريق تحميل تطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة من خلال ترددات محددة على إذاعة بشبكة داخلية ترتبط مباشرة بالسماعات التي سلمت للقاصدات، وبلغات عدة منها الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الأوردية الإندونيسية، ولغة الهوسا، وذلك يأتي استكمالًا لرسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية والدعوية لقاصدات بيت الله الحرام ومرتادتاه وزائراته بلغاتهن الأم .

وبينت الدكتورة العبود أن الطاقم بوحدة اللغات والترجمة قام بالتفعيل داخل مصلى 74 - 84 بالدور الأرضي وتوضيح فضائل يوم الجمعة وآداب الاستماع للخطبة وشرح وتوضيح الطريقة الصحيحة والآلية السليمة لاستخدام التطبيق لقاصدات المسجد الحرام، كما تم توزيع أجهزة استقبال للقاصدات اللاتي لا تتوفر لديهن أجهزة وسماعات ذات جودة عالية.

// انتهى //

17:24ت م

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