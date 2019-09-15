

مكة المكرمة 16 محرم 1441 هـ الموافق15 سبتمبر 2019 م واس

أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس بالمسجد الحرام برنامج اليوم العلمي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ علي بن حامد النافعي أن هذا البرنامج يعد من البرامج الجديدة لهذا العام و يهدف إلى اختصار الجهد والوقت على طلبة العلم في التحصيل العلمي والإفادة من أصحاب الفضيلة مدرسي المسجد الحرام.

وبدأ البرنامج فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل الذي شرح متن نظم الورقات لمحمد بن عبدالرحمن الديسي لمدة يومين علميين، ووفرت من خلاله إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة الدورات التوجيهية المتن الخاص بهذا البرنامج المبارك, ويهدى مجاناً لطلبة العلم, كما أن هناك العديد من الجوائز مع تقديم الضيافة في أوقات الاستراحة, ويوجد مكان للأخوات, ويبث كذلك عبر إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي للاستفادة من البرنامج عبر التقنية الحديثة، وقال الشيخ النافعي: إن هذه البرامج العلمية التي تطلقها الإدارة العام للشؤون التوجيهية والإرشادية تقدم لنشر رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية.

// انتهى //

17:24ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة الحرمين تطلق برنامجها (اليوم العلمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.