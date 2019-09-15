السعودية اليوم / أكثر من 100 معلمة في اللقاء الأول لمعلمات الرياضيات بتبوك



تبوك 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, اللقاء الأول لمعلمات الرياضيات بالمنطقة، بحضور 110 معلمات من معلمات المراحل التعليمية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية), وذلك بقاعة الإدارات النسائية بتبوك.

وأوضحت رئيسة قسم الرياضيات بتعليم تبوك عفت الرفاعي أن اللقاء يأتي انطلاقاً من توجيهات وزارة التعليم بدعم المعلمين والمعلمات علمياً وتربوياً ، ومناقشة فرص تحسين أدائهم وتبادل الرؤى والأفكار بما يخدم الميدان التعليمي، من أجل الوصول إلى مجتمع معرفي وبناء جيل قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة بما يحقق رؤية المملكة في التعليم.

وأشارة إلى أهمية عقد هذا اللقاء في تسليط الضوء على عدة محاور تعد الحجر الأساس لكل معلمة, حيث استعرض اللقاء محور التخطيط الفعال والإعداد الكتابي و متابعة أعمال الطالبات الكتابية ومحور التعلم النشط ومحور دمج التقنية في التدريس , ومجتمعات التعلم المهنية و المشاريع و القدرات والتحصيلي و الاختبارات الدولية ، وشرح للبطاقة المهنية للمعلمة في ضوء مؤشرات منظومة الأداء الإشرافي .

// انتهى //

17:21ت م

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