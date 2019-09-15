السعودية اليوم / اليمن تشارك في مؤتمر أوقاف الدول الإسلامية بالقاهرة



القاهرة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

شاركت اليمن اليوم، في مؤتمر أوقاف الدول الإسلامية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت شعار "فقه بناء الدول"، رؤية فقهية عصرية"، يرأسه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطيه.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن المؤتمر سيناقش خلال المدة التي تستمر ليومين، الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول، وعوامل بناء الدول، وفقه الدول وفقه الجماعات، ومفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر وقديماً وحديثاً، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، والمواطنة في الفقه الإسلامي وفقه المواطنة الإقليمية والعالمية.

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17:20ت م

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