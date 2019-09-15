السعودية اليوم / هيئة الأرصاد بالشمالية تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية



تبوك 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية بمقرها في مدينة تبوك اليوم، ورشة عمل بعنوان "التحذيرات والتوقعات الآنية" التي تأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم العربي للأرصاد الجوية الذي يقام هذا العام بعنوان "الأرصاد الجوية وحماية الأرواح والممتلكات"، بحضور مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بشؤون الأرصاد.

وقدم مدير أرصاد تبوك فرحان بن سعود العنزي من خلال هذه الورشة شرحاً عن الدور الريادي الذي تحظى به المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، بتواجد 8 مراكز إقليميه ودولية معنية بالأرصاد والمناخ كما أنها ترأس المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري للأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، كما تناول التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وما وصلت إليه منظومتها وقدراتها، المعنية برصد الظواهر الجوية والمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ، بكل دقة.

وتطرق إلى أنواع التقارير التي تصدرها الهيئة الخاصة بالتوقعات الجوية التي تمثلت بالتقرير المناخي والتقارير الروتينية لمدة خمسة أيام، وتوقعات اليوم والغد لحالة الطقس، وللحالات الجوية المؤثرة وتحذيرات الإنذار المبكر والتوقعات الآنية.

وقدم العنزي عرضا مرئيا لنظام الإنذار المبكر المرتبط بمكتب التحليل والتوقعات الرئيسي وفق ثلاث مستويات ودلالات الألوان المصاحبة للإنذار الذي يتم تحديثه حسب مستجدات وتطور الحالة الجوية فورا محتوياً على تفاصيل الحالات الجوية ومدى تأثيرها وموقعها.

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16:46ت م

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