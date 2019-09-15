السعودية اليوم / جمعية حماية المستهلك توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية



الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

وقعت جمعية حماية المستهلك اليوم, مذكرة تفاهم مع الجمعية

وأوضحت الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية في مجالات العمل المشترك بين الطرفين والإسهام في نشر الوعي الاستهلاكي وسبل الترشيد، موضحةً أن الجمعية ترحب بالتعاون مع جمعية الزراعة العضوية بما يحقق أهدافها وتطلعات المستهلك.

من جهته أكد معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، أن توقيع الاتفاقية مع جمعية حماية المستهلك يأتي انطلاقًا من أهداف الجمعية السعودية للزراعة العضوية بتعزيز الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة وتبادل مصادر المعرفة والتعليم، ونشر ثقافة الزراعة العضوية، مشيرًا إلى أن التوعية بالأنظمة والقوانين الخاصة بالزراعة العضوية تصب في مصلحة القطاع وتحمي العاملين فيه.

يذكر أن فريق العمل المشترك من الجهتين سيتولى تنفيذ المذكرة، كما يضع الفريق خطة عمل لتنفيذ هذه المذكرة، تشمل البرامج والأنشطة والخطة الزمنية وآلية المتابعة، وتحديد الأدوار في كل برنامج أو نشاط، والاجتماعات الدورية.

// انتهى //

16:25ت م

0164



الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسوقعت جمعية حماية المستهلك اليوم, مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، لتعزيز روابط الشراكة وتطوير العلاقة ولمد جسور التعاون في الجوانب التوعوية والبحثية والاجتماعية والاستشارية ذات العلاقة بحماية المستهلك, حيث وقع المذكرة معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني.وأوضحت الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية في مجالات العمل المشترك بين الطرفين والإسهام في نشر الوعي الاستهلاكي وسبل الترشيد، موضحةً أن الجمعية ترحب بالتعاون مع جمعية الزراعة العضوية بما يحقق أهدافها وتطلعات المستهلك.من جهته أكد معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، أن توقيع الاتفاقية مع جمعية حماية المستهلك يأتي انطلاقًا من أهداف الجمعية السعودية للزراعة العضوية بتعزيز الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة وتبادل مصادر المعرفة والتعليم، ونشر ثقافة الزراعة العضوية، مشيرًا إلى أن التوعية بالأنظمة والقوانين الخاصة بالزراعة العضوية تصب في مصلحة القطاع وتحمي العاملين فيه.يذكر أن فريق العمل المشترك من الجهتين سيتولى تنفيذ المذكرة، كما يضع الفريق خطة عمل لتنفيذ هذه المذكرة، تشمل البرامج والأنشطة والخطة الزمنية وآلية المتابعة، وتحديد الأدوار في كل برنامج أو نشاط، والاجتماعات الدورية.// انتهى //16:25ت م0164

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية حماية المستهلك توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.