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السعودية | تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:15 مساءً, 15 سبتمبر 2019 م

المناطق - واس

أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية .
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها “ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية ، بواسطة طائرات مسيرة”.
وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج.

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