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الاتحاد الأوروبي: استهداف أرامكو تهديد حقيقي للأمن الإقليمي
متابعات الخليج 365 - واس
أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الهجوم على منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية.
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن الهجوم بطائرات بدون طيار أمس على منشأتي أرامكو في المملكة العربية السعودية يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي.
وأوضح البيان أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة ، يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل لوقف التصعيد والحوار، معرباً عن وقوف الاتحاد الأوروبي مع السلطات السعودية والشعب السعودي.
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