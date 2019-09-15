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الصندوق العقاري: إيداع الدعم شهريًا في حسابات الملتزمين بسداد الأقساط

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2019-09-15

الصندوق العقاري: إيداع الدعم شهريًا في حسابات الملتزمين بسداد الأقساط

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفى صندوق التنمية العقارية ما تردد حول وقف إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من القروض العقارية مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط بسداد الأقساط المستحقة على المستفيد.

وقال حمود العصيمي متحدث الصندوق العقاري إن الصندوق كجهة حكومية ملتزم بالعقود المبرمة مؤكدًا إيداع الدعم شهريًا في حسابات الملتزمين بسداد الأقساط.




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