رابط القبول والتسجيل في وظائف أمن المنشآت

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في استقبال طلبات القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

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وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم الأحد الساعة الثامنة صباحًا الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 1441/1/20هـ.

واشترطت الوكالة في المتقدمين لوظائف أمن المنشآت أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

ألّا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألّا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وقالت الوكالة إنه لمزيد من التفاصيل حول التسجيل في قوات أمن المنشآت على رتبة جندي يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا)







