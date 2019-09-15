- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمريكا: إيران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم إرهابي على المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمريكا: إيران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم إرهابي على المملكة
أكدت أنه سيتم إخضاع طهران للمساءلة عن عدوانها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الولايات المتحدة أن إيران متورطة في دعم الإرهابيين الذين يهاجمون المملكة بالرغم من تظاهر قادتها بدعم الدبلوماسية.
وقالت السفارة الأمريكية في اليمن: تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية بينما يتظاهر روحاني وظريف بالانخراط في الدبلوماسية.
وتابعت: في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنّت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية.. فلا يوجد أي دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن.
وجددت السفارة دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي دعا فيها جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران، مضيفًا أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان إبقاء أسواق الطاقة مزودة بشكل جيد وإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: إيران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم إرهابي على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.