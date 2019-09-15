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2019-09-15 نجاح نقل أعصاب لطفل حديث الولادة في أبها متابعات الخليج 365 - أبها نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء أول عملية نوعية بمستشفيات صحة عسير لنقل أعصاب وترميم للضفيرة العصبية العضدية لطفل مولود بإصابة كاملة للضفيرة العصبية بالطرف العلوي بعد ولادته. وقالت صحة عسير في بيان لها إن ذلك تم بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال والأطراف العلوية للأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، والذي تم التعاقد معه مؤخرًا عبر برنامج الأطباء الزائرين.







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