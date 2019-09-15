“العمل” تعلن انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس خلال الساعات من 12 ظهراً إلى 3 مساءً.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدأت تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، 15 يونيو الماضي، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية في الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

ودعت الوزارة حينها، أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية وسلامة صحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.