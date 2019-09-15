شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» يوجه برصد مقاطع انتهاك الطفولة عبر «وسائل التواصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر.

كما وجه رئيس هيئة حقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين.

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وكانت الهيئة دعت كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى تبليغ الجهات المختصة فوراً، مؤكدة على الجهات المختصة تسهيل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وخصوصا التبليغ الوارد من الطفل.

وأفادت بأنه عند الإبلاغ والنظر في مخالفة نظام حماية الطفل، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقسام الشرط تحيل القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية، التي ترى أهمية التحقيق فيها إلى النيابة العامة.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في ما يحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل، متهماً كان أو ضحية، وتطلب تقريراً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه، ويحال هذا التقرير مع الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا لم تر جهة التحقيق حفظ القضية بحسب النظام.

وتراعي المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية ما ورد في نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية عند تقريرها العقوبة المناسبة بحق المخالف.