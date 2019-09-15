شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف» لـ«الخليج 365»: وفاة ثلاثينية بعملية «تكميم» في مستشفى خاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس، إيقاف سفر طاقم طبي بأحد مستشفيات القطاع الخاص، بعد وفاة ثلاثينية نتيجة عملية تكميم تم إجراؤها لها.

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وكانت إدارة الالتزام في صحة الطائف قد تلقت شكوى حول وفاة سيدة ثلاثينية بعد إجراء عملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، حيث سارعت فرق الصحة لمباشرة الوضع داخل المستشفى فور تلقي البلاغ، وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة، في الوقت الذي بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه مدير صحة الطائف بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل من له علاقة بالحالة.

وأوضح لـ«الخليج 365» المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن لجنة تحقيق بدأت أعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بإغلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة لحين استكمال التحقيقات اللازمة، وإحالة القضية للهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأضاف الربيعي أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بكافة أنواعها في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937، عن كل من يدعي أو يعلن عن عمليات من هذا النوع، كما أن إدارة العلاقات والاعلام وبالتعاون مع إدارة الالتزام، تعمل على رصد الإعلانات وما يروج له إعلاميا لمثل هذه العمليات، وايقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين، ونتطلع لتعاون وسائل الإعلام لرفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع وسهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة، إذ يعمل الرقم 937 على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع أنواعه لمستفيدي الخدمات الصحية.