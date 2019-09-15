محمد بن مسعود - الدمام - خارجية أنقرة شددت على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها: "ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مسيرة". وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج. 15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 03:49 PM خارجية أنقرة شددت على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية Advertisements تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها: "ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مسيرة". وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج. الكلمات المفتاحية ، تركيا تدين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" ،

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