، "الترفيه" تكشف عن احتفالات "الهمة": فعاليات مجانية و70 تجربة و57 متجرًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "باناجة" لـ"الخليج 365": بنكهة عالمية في 13 منطقة ونرحب بجمعيات ومراكز الأحياء

أكدت الهيئة العامة للترفيه أن جميع احتفالات اليوم الوطني 89 "همة حتى القمة" ستكون مجانية مع الحرص على تنوع الفعاليات في 13 منطقة حول المملكة وتناسب جميع فئات المجتمع وتناسب جميع الأعمار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل موسم اليوم الوطني التاسع والثمانين، أن سبب اختيار شعار همة حتى القمة هو استلهام من مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مقدمًا للقيادة الرشيدة الشكر على ما تجده الهيئة من دعم.

وأضاف باناجة لـ"الخليج 365" أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد تفاعلت بشكل كبير جدا في تطبيق هوية اليوم الوطني، حيث تم تفعيل أكثر من 150 مجموعة للتطبيقات بدقة عالية سهلة الاستخدام وتم أكثر من 40 ألف عملية تنزيل للهوية من الموقع، مبينًا أنه سيتم فتح باب الاستقبال المشاركات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩.

وأفاد بأن الهيئة ترحب بمشاركة جمعيات ومراكز الأحياء في أي فعالية أو موسم من مواسم الهيئة من خلال التواصل معنا من خلال موقع الهيئة، كما يسرنا أن ندعم أي فكرة أو مشروع يأتي إلينا منهم والمساعدة في تنفيذه.

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وقال إن الاحتفالات المتنوعة في 13 منطقة حول المملكة ستكون مجانية وتهدف إلى إسعاد الجميع، مبينًا أن هناك حفلات غنائية متميزة في موسم اليوم الوطني89 بمشاركة ألمع نجوم الفن في السعودية والخليج وبأسعار خاصة بهذا الموسم.

‏وأشار "باناجة" أن سماء المملكة ستتزين بجمال الألعاب النارية في كل مناطق المملكة طيلة أيام الموسم، مبينًا أن لديهم أكثر من 57 متجراً لموسم ‫اليوم الوطني89 موزعة في 13 منطقة حول المملكة، مؤكدًا حرصهم على وجود أضخم الفعاليات العالمية لصناعة موسم استثنائي يليق بهذا الوطن.

‏‫وختم بأن الصقور السعودية ستحتفل معنا في يومنا الوطني بثلاث مدن هي الرياض والخبر وجدة، معرّجًا على فعالية "تجارب السعودية" التي تقام لأول مرة في موسم ‫#اليوم_الوطني89 وفيها أكثر من 70 برنامجًا متكاملاً متوفرة عبر منصة إلكترونية للحجز من أي مكان بالمملكة.

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