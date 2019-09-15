، "الترفيه" تكشف عن احتفالات "الهمة": فعاليات مجانية و70 تجربة و57 متجرًا ،

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
أكدت الهيئة العامة للترفيه أن جميع احتفالات اليوم الوطني 89 "همة حتى القمة" ستكون مجانية مع الحرص على تنوع الفعاليات في 13 منطقة حول المملكة وتناسب جميع فئات المجتمع وتناسب جميع الأعمار.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل موسم اليوم الوطني التاسع والثمانين، أن سبب اختيار شعار همة حتى القمة هو استلهام من مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مقدمًا للقيادة الرشيدة الشكر على ما تجده الهيئة من دعم.
وأضاف باناجة لـ"الخليج 365" أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد تفاعلت بشكل كبير جدا في تطبيق هوية اليوم الوطني، حيث تم تفعيل أكثر من 150 مجموعة للتطبيقات بدقة عالية سهلة الاستخدام وتم أكثر من 40 ألف عملية تنزيل للهوية من الموقع، مبينًا أنه سيتم فتح باب الاستقبال المشاركات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩.
وأفاد بأن الهيئة ترحب بمشاركة جمعيات ومراكز الأحياء في أي فعالية أو موسم من مواسم الهيئة من خلال التواصل معنا من خلال موقع الهيئة، كما يسرنا أن ندعم أي فكرة أو مشروع يأتي إلينا منهم والمساعدة في تنفيذه.
وقال إن الاحتفالات المتنوعة في 13 منطقة حول المملكة ستكون مجانية وتهدف إلى إسعاد الجميع، مبينًا أن هناك حفلات غنائية متميزة في موسم اليوم الوطني89 بمشاركة ألمع نجوم الفن في السعودية والخليج وبأسعار خاصة بهذا الموسم.
وأشار "باناجة" أن سماء المملكة ستتزين بجمال الألعاب النارية في كل مناطق المملكة طيلة أيام الموسم، مبينًا أن لديهم أكثر من 57 متجراً لموسم اليوم الوطني89 موزعة في 13 منطقة حول المملكة، مؤكدًا حرصهم على وجود أضخم الفعاليات العالمية لصناعة موسم استثنائي يليق بهذا الوطن.
وختم بأن الصقور السعودية ستحتفل معنا في يومنا الوطني بثلاث مدن هي الرياض والخبر وجدة، معرّجًا على فعالية "تجارب السعودية" التي تقام لأول مرة في موسم #اليوم_الوطني89 وفيها أكثر من 70 برنامجًا متكاملاً متوفرة عبر منصة إلكترونية للحجز من أي مكان بالمملكة.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 03:34 PM
"باناجة" لـ"الخليج 365": بنكهة عالمية في 13 منطقة ونرحب بجمعيات ومراكز الأحياء"الترفيه" تكشف عن احتفالات "الهمة": فعاليات مجانية و70 تجربة و57 متجرًا
أكدت الهيئة العامة للترفيه أن جميع احتفالات اليوم الوطني 89 "همة حتى القمة" ستكون مجانية مع الحرص على تنوع الفعاليات في 13 منطقة حول المملكة وتناسب جميع فئات المجتمع وتناسب جميع الأعمار.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل موسم اليوم الوطني التاسع والثمانين، أن سبب اختيار شعار همة حتى القمة هو استلهام من مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مقدمًا للقيادة الرشيدة الشكر على ما تجده الهيئة من دعم.
وأضاف باناجة لـ"الخليج 365" أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد تفاعلت بشكل كبير جدا في تطبيق هوية اليوم الوطني، حيث تم تفعيل أكثر من 150 مجموعة للتطبيقات بدقة عالية سهلة الاستخدام وتم أكثر من 40 ألف عملية تنزيل للهوية من الموقع، مبينًا أنه سيتم فتح باب الاستقبال المشاركات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩.
وأفاد بأن الهيئة ترحب بمشاركة جمعيات ومراكز الأحياء في أي فعالية أو موسم من مواسم الهيئة من خلال التواصل معنا من خلال موقع الهيئة، كما يسرنا أن ندعم أي فكرة أو مشروع يأتي إلينا منهم والمساعدة في تنفيذه.
وقال إن الاحتفالات المتنوعة في 13 منطقة حول المملكة ستكون مجانية وتهدف إلى إسعاد الجميع، مبينًا أن هناك حفلات غنائية متميزة في موسم اليوم الوطني89 بمشاركة ألمع نجوم الفن في السعودية والخليج وبأسعار خاصة بهذا الموسم.
وأشار "باناجة" أن سماء المملكة ستتزين بجمال الألعاب النارية في كل مناطق المملكة طيلة أيام الموسم، مبينًا أن لديهم أكثر من 57 متجراً لموسم اليوم الوطني89 موزعة في 13 منطقة حول المملكة، مؤكدًا حرصهم على وجود أضخم الفعاليات العالمية لصناعة موسم استثنائي يليق بهذا الوطن.
وختم بأن الصقور السعودية ستحتفل معنا في يومنا الوطني بثلاث مدن هي الرياض والخبر وجدة، معرّجًا على فعالية "تجارب السعودية" التي تقام لأول مرة في موسم #اليوم_الوطني89 وفيها أكثر من 70 برنامجًا متكاملاً متوفرة عبر منصة إلكترونية للحجز من أي مكان بالمملكة.
، "الترفيه" تكشف عن احتفالات "الهمة": فعاليات مجانية و70 تجربة و57 متجرًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الترفيه" تكشف عن احتفالات "الهمة": فعاليات مجانية و70 تجربة و57 متجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.