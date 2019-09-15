ALIQAMA : الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة او الجواز او التأشيرة عبر بوابة ابشر...

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، تعتبر التاشيرة الخاصة بالسفر من أهم الأشياء التي يهتم بها المسافرين الباحثين عن العمل في الدول المختلفة، ومن ضمن التأشيرات التي يتم البحث عنها بكثرة هي تأشيرة الذهاب والعودة للمقيمين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، وللحصول على التأشيرة والإستعلام عنها هناك عدة خطوات يجب إتباعها، وسنقوم بعرضها اليوم من خلال مقالنا.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

حيث اطلقت هيئة الجوازات السعودية خدمة الكترونية جديدة تمكن المقيم في الأراضي السعودية من الإستعلام عن التأشيرة ومدة الاقامة بكل سهولة ويسر ودون الحاجة للذهاب للجهات المعنية، ويمكن من خلال الخدمة الجديدة التقديم على طلب فيزا وتأشيرة ذهاب وعودة، بحد أدنى 3 شهور، ويمكن أن تزيد المدة بحسب حاجة المقدم المقيم بالاراضي السعودية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاءت الخدمة الجديدة تسهيلا على العاملين والمقيمين بالمملكة للإستعلام بكل سهولة ويسر، دون الحاجة لتضيع الوقت والجهد الذي من الممكن ان يبذل في سبيل الإستعلام والحصول على التأشيرة، ويمكن من خلال موقع مقيم الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية الإستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة، وذلك بإستخدام رقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم جواز السفر، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول على بوابة ابشر وإدخال البيانات المطلوبة من المستعلم من رقم الجواز والاسم وغيرها من البيانات المطلوبة، وبعد التأكد من تسجيل كافة البيانات والانتهاء يتم طباعة استمارة التقديم وسداد رسوم التأشيرة.