شاهد: مشاعل الشحي تعلق على تسريب فيديو ظهورها بدون حجاب

علقت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي على مقطع فيديو انتشار تظهر فيه بدون حجاب، لافتة الى أن هذا الفيديو خاص جدًا وكان موجودًا على ذاكرة هاتف إحدى صديقاتها ولكن تم تهكيره، مما أدى إلى تسريبه ونشره على السوشيال ميديا.

وقالت الإعلامية الاماراتية عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“: ”اللي صار كان صدمة بالنسبة لي ولأهلي وعمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف.. الموضوع وما فيه واحدة من صديقاتي اللي واثقه فيها كانت تصور سناب والفيديو موجود بذكريات السناب نفسه وتعرض سنابها للهاكر يعني البنت ما لها ذنب وللحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني مو أكيد هذا الكلام والفيديوهات كانت خاصة جدًا وما حد يشوفها، أصلا المفروض ما يكون لها وجود من الأساس“.

وأضافت مشاعل الشحي : ”بكون صريحة معاكم الموضوع أثر فيني ودخلني في حالة صدمة ودمرني وبنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته وراح أضل أشكره.. وشكرًا لعيال زايد وعيال سلمان على وقفتكم“ .لمشاهدة اليديو إضغط هنـــــا

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واستطردت قائلة: ”أنا حاليًا محتاجه وقت أكون بعيدة عن الناس وعن كل حد إن شاء الله إذًا في أي شيء جديد بخصوص الموضوع راح اخبركم عنه.. وإذا وصلتكم فضيحة أي أحد خلها توقف عندك الدنيا دوارة ولا تخلون أي شيء يخرب بينا لأن هذا مبتغاهم بالعكس علاقتنا تقوى وقت الشدة لأن تربينا نكون على قلب واحد“.

وكان اسم الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي قد تصدر تريند ”تويتر“ السعودية، وذلك عقب انتشار مقطع الفيديو مع الفنانة الإماراتية ميثا محمد ظهرت فيه بدون الحجاب وهو ما أثار حالة جدل كبيرة بين متابعيها، لمعرفة حقيقة هذا الفيديو، وإن كان بمثابة إعلان من الشحى بقرار خلع الحجاب.

وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو يحمل عنوان "فضيحة سناب مشاعل الشحي" جدلا واسعا، في الإمارات، بعد ساعات من انتشار فيديو ممثل للفنانة ميثاء محمد والذي أثار أيضًا موجة من الجدل.