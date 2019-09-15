عاجل اليمن : بيان عاجل الان لقيادة التحالف العربي حول المتورطين بالهجوم الإرهابي على أرامكو

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل الان لقيادة التحالف العربي حول المتورطين بالهجوم الإرهابي على أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة #التحالف العربي قبل قليل ان تحقيقات جارية حاليا لمعرفة المتورطين في #الهجوم الإرهابي على معملي #أرامكو السعودية.

وكان الحوثيون صباح اليوم اعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، فيما كشفت صحف ان مصدر اطلاق الطائرات يعتقد انه من العراق.

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