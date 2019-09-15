قبول ألف و167 متدربًا في تقنية أبها للدبلوم خلال عام

سجَّلت الكلية التقنية بأبها، ممثلة بوكالة شؤون المتدربين، قبول ألف و167 متدربًا في مرحلة الدبلوم، في العام 1440 هـ.

ونظَّمت الكلية، حفل استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440 / 1441 هـ؛ بحضور عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.

واستعرض عميد الكلية، خلال كلمة بهذه المناسبة، تاريخ الكلية وإنجازاتها، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن؛ لتحقيق هدف التدريب التقني والمهني، وإحلال الأيدي الوطنية مكان العمالة الوافدة، حاثًا الجميع على بذل الجهود واستغلال الأوقات بالتأهيل وصقل المواهب في التخصصات كافة؛ ليكونوا سواعد وطنية لدفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء، وفق تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.

بدوره، أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري، أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي «الثاني» لعام 1439 / 1440 هـ، بلغ 1167 متدربًا منتظمين في 11 تخصصًا في مرحلة الدبلوم، في أقسام تقنية الحاسب الآلي لتخصص البرمجيات والدعم الفني، وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية، وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية، والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات، وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة، إضافة إلى القبول في العديد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس.