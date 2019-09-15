محافظ الطائف: أهالي المحافظة يستبشرون بقدوم ولي العهد

أعرب محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، عن استبشار الأهالي بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن المحافظة تتسامى شموخاً، في يوم يُشكل لها رمزية مهمة، ورؤية مختلفة.

وبمناسبة رعاية سمو ولي العهد، للحفل الختامي لمهرجان الهجن في نسخته الثانية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بميدان سباقات الهجن، قال المحافظ: إنه بقدوم ولي العهد الأمين يتوج سموه موسم الطائف كاملاً بحضوره الميمون، الذي يشكل نموذجًا فريدًا من نوعه في دعم السياحة السعودية عامة، ومحافظة الطائف خاصة؛ من خلال الفعاليات المتنوعة؛ لتنطلق آفاق جديدة، تحمل معها موروثًا كبيرًا، وتاريخًا عريقًا شكَل مسارًا مختلفًا لمدينة الورد في مسارها السياحي لهذا العام.

وأضاف المحافظ: إننا اليوم نقطف ثمار الدعم من سموه من خلال مهرجان ولي العهد للهجن في موسمه الثاني، الذي كان إبداعًا وتميزًا وأصالة في تاريخ الطائف موروثاً و إرثاً، جمع من أبناء الخليج والعرب والعالم للمشاركة في هذا الكرنفال المهم لرياضة الهجن ولمحبيها، وليكرم الفائزين بالجوائز من خلال منافسة عادلة ونزيهة يشرف عليها الاتحاد السعودي للهجن، وبإشراف متكامل من الهيئة العامة للرياضة.

وأكد المحافظ، أن الجهود تتكاتف لإظهار هذا الحدث الكبير بأبهى صورة، ولتؤكد آلية التنظيم الرائعة، التي يسعى لها الجميع في المحافظة ومن الجهات الحكومية والخدمية كافة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يأت إلا بفضل الله سبحانه، ثم بمتابعة ودعـم وتـوجـيـهات من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمـير الـمنطـقة الأمير بدر بن سلطان، اللذين كانت توجيهاتهما منهجًا ومرجعًا للعمل بصورة ترتقي لطموح قيادتنا الرشيدة.