القصيم تتصدّر مناطق المملكة في التوطين بنسبة 97.69%

أكَّد أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير فرص وظيفية لأبناء الوطن بالقطاع الخاص، أحد استراتيجيات المملكة في بناء الاقتصاد.

وحول إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحقيق منطقة القصيم المركز الأول بنسبة 97.69%؛ لامتثالها لقرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة، خلال أغسطس الماضي، قال الأمير فيصل إن جهود إمارة المنطقة بالشراكة مع الوزارة، عبر برنامج التوطين ومنذ ثلاث سنوات، أسهم في نجاحات عديدة انعكست على خدمة شباب وفتيات المنطقة، وتوفير فرص وظيفية عديدة لهم.

وأبدى أمير منطقة القصيم، اعتزازه بما تحقق للمنطقة من نجاحات لبرنامج التوطين، والتي انعكست بمباركة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وتعميم تجربة القصيم على المناطق كافة، مثمنًا جهود اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، ووزارة العمل، وكل الجهات الحكومية ورجال الأعمال؛ لتحقيق النجاح بتجاوز تحديات عديدة في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر.

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من جانبه، أكَّد وكيل إمارة منطقة القصيم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الدكتور عبدالرحمن الوزان، أن حصول المنطقة على ذلك المركز الأول، يعكس ما يقدّمه أمير المنطقة ونائبه من جهود ناجحة، مشيرًا الى أن إطلاق المنطقة هذا البرنامج ومنذ ثلاث سنوات، بالشراكة بين الإمارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ يهدف لتعزيز المبادرات لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات المنطقة، وأسهم في تحقيق نجاحات عديدة.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، إلى أن ما قدمته المنطقة وعبر مبادرات أمير منطقة القصيم من خلال توطين سبع مولات، بالإضافة إلى ما صدر من قبل الوزارة بتوطين نشاط تأجير السيارات و12 نشاطًا آخر، أسهم في تحقيق المنطقة منجزات عديدة، اشتملت على تحقيقها أقل نسبة بطالة للإناث، وانخفاض نسبة البطالة من 7.9% إلى 5.1% في تقرير الربع الثاني للهيئة العامة للإحصاء، وتصدّرها مناطق المملكة لامتثالها لقرارات التوطين.

من جهته، قدَّم أمين عام برنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح، شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم ونائبه، على دعمهما الدائم لخدمة أبناء المنطقة، مشيرًا إلى حرص الأمير فيصل على إطلاق مبادرات التوطين؛ بتنظيم الملتقيات وتخصيص جائزة للتوطين، تمثَّلت في جائزة القصيم للتميّز والإبداع، وإنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات وإرشادهم مهنيًا؛ للعمل عبر وظائف القطاع الخاص، مما أسهم في تمكين العديد من أبنائها للعمل بالمواقع التجارية، واستفادتهم منها في بيئة عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة.