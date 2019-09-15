استخراج «طلقة مسمار» من عظام خمسيني بمستشفى «قيا العام»

تمكَن فريق طبي بـ«مستشفى قيا العام»، مساء أمس السبت، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمقيم باكستاني يبلغ من العمر 53 عاماً، جراء اختراق «طلقة مسمار» عظام فخذه.
وقد حضر الخمسيني الباكستاني إلى طوارئ المستشفى في حالة صحية صعبة، وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبين أن الطلقة المسمارية اخترقت عضلة الفخذ الأيمن للمصاب، واستقرت داخل عظمة الفخذ، نتيجة تعامله الخاطئ مع أحد الأجهزة المستخدمة لتثبيت المسامير.
وبمعاينة الحالة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، تقرر إخضاع المصاب إلى عملية جراحة عاجلة لاستخراج المسمار، والسيطرة على ما تسبب به من نزيف.
وأفاد «مستشفى قيا العام»، أنه «تم إجراء عملية جراحية لاستخراج المسمار، قادها فريق بقيادة استشاري الجراحة، ومساعدة أخصائي العظام، وتم استخراج المسمار من عظمة الفخذ، دون أي مضاعفات، فيما تم تنويم المريض تحت الملاحظة».
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