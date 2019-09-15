«المساحة الجيولوجية» لـ«عاجل»: المملكة تعرضت اليوم لهزة أرضية غير محسوسة

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، لـ«عاجل»، تعرض المملكة العربية السعودية لهزة أرضية غير محسوسة.

جاء ذلك ردًا على استفسار «عاجل»، بشأن مدى تأثر المملكة بالزلزال الذي ضرب الكويت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وطمأن متحدث هيئة المساحة المواطنين، من عدم تأثر مناطق المملكة بالزلزال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن الشبكة سجلت اليوم الأحد، زلزالًا بقوة 1ر3 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء.

وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي، إن هذا الزلزال حدث صباحًا على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».