أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، لـ«عاجل»، تعرض المملكة العربية السعودية لهزة أرضية غير محسوسة.
جاء ذلك ردًا على استفسار «عاجل»، بشأن مدى تأثر المملكة بالزلزال الذي ضرب الكويت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وطمأن متحدث هيئة المساحة المواطنين، من عدم تأثر مناطق المملكة بالزلزال.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن الشبكة سجلت اليوم الأحد، زلزالًا بقوة 1ر3 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء.
وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي، إن هذا الزلزال حدث صباحًا على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
كانت هذه تفاصيل خبر «المساحة الجيولوجية» لـ«عاجل»: المملكة تعرضت اليوم لهزة أرضية غير محسوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.