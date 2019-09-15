شرطة مكة تُطيح بـ5 مواطنين ومقيم شكّلوا تنظيمًا إجراميًا للاعتداء على الأموال

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، الإطاحة بتنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكوّن من ستة أشخاص (خمسة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية)، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توافر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة، عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة، إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال .

وأوضح الرائد الغامدي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

‏‎وأكَّدت شرطة مكة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.