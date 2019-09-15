وفاة ثلاثينية أثناء إجراء عملية تكميم بمستشفى خاص بالطائف.. وإجراءات عاجلة من «الصحة»

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس، قرارًا بإيقاف سفر فريق طبي تابع لأحد مستشفيات القطاع الخاص، وذلك على خلفية وفاة ثلاثينية أثناء إجراء عملية تكميم لها.

وجاء القرار ردًا على بلاغ تلقته «إدارة الالتزام» بصحة الطائف، يفيد بوفاة سيدة ثلاثينية بعد إجراء عملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى.

وفور تلقي البلاغ سارعت فرق الصحة لمباشرة الوضع داخل المستشفى، وأغلقت (صادرت) الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة.

في الوقت الذي بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه مدير صحة الطائف، بإغلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة بالحالة.

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من جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: إنَّ لجنة التحقيق بدأت أعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه، كما تمَّ اتخاذ الإجراء اللازم بإعلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة؛ لحين استكمال التحقيقات اللازمة، وإحالة القضية للهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأضاف الربيعي، أنَّ تصريح عمليات التكميم لا تملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحَّد (937) عن كل من يدَّعي أو يُعلن عن عمليات من هذا النوع، كما أنَّ إدارة العلاقات والإعلام، وبالتعاون مع إدارة الالتزام، تعمل على رصد الإعلانات وما يُروّج له إعلاميًا عن مثل هذه العمليات، وإيقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين.

وناشد الربيعي، وسائل الإعلام للتعاون مع الصحة لرفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع وسهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة، ومن أجل ذلك تمَّ تخصيص الرقم (937)، الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع أنواعه لمستفيدي الخدمات الصحية.