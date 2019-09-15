السعودية اليوم / تعليم الدوادمي ينفذ عددًا من البرامج التدريبية



الدوادمي 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

تنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الأسبوع الجاري, عددًا من البرامج, ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1440هـ - 1441هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية.

وبين مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي أن البرامج التدريبية التي بدأت اليوم وتنفذ على مستوى الإدارة والمقامة بمركز التدريب التربوي وتستمر على مدى أربعة أيام، تهدف إلى إثراء خبرات المعلمين والقيادات التربوية، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية تتضمن لقاءات وورش عمل منها لقاء تربوي حول إدارة الصف، ولقاء عام لمعلمي اللغة الإنجليزية، وورشة عمل حول الدافعية للتعليم، وورشة منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي، وتأهيل قادة ووكلاء المدارس الجدد، بالإضافة إلى استراتيجية الفصول الأربعة. وبرنامج المشرفين الجدد.

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15:46ت م

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