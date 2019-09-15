السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع وزير التعليم العالي المصري مجالات التعاون العلمي والبحثي



الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

بحث معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العلمي والبحثي.

وتناول اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، والمنح الدراسية المخصصة للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات

حضر الاستقبال معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف كما حضر من الجانب المصري المستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في المملكة الدكتور اشرف العزازي، ونائب القنصل العام المصري في جدة تامر شاهين .

// انتهى //

15:36ت م

0140



الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسبحث معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العلمي والبحثي.وتناول اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، والمنح الدراسية المخصصة للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات السعودية ، الى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الطرفين والجامعات السعودية والمصرية، كما تناول اللقاء مراحل العمل في مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بجنوب سيناء، ومجالات التعاون بين جامعة الملك سلمان والجامعات السعودية.حضر الاستقبال معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف كما حضر من الجانب المصري المستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في المملكة الدكتور اشرف العزازي، ونائب القنصل العام المصري في جدة تامر شاهين .// انتهى //15:36ت م0140

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع وزير التعليم العالي المصري مجالات التعاون العلمي والبحثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.