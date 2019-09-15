

جيزان 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة الأثنين المقبل , حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89 الذي تنظمه جامعة جازان , وذلك على المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.

ورفع معالي مدير جامعة جازان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه، والأسرة الحاكمة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

من جهته أعرب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة بالنيابة على دعمه واهتمامه الكبير بالجامعة ومنسوبيها وثقته في كوادرها إيمانا منه بقدرة وإمكانات شباب وشابات الوطن في أداء مهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.

وقال معاليه:" لقد شرفت الجامعة هذا العام بتنظيمها لاحتفاء أهالي المنطقة بهذه المناسبة الوطنية , بمشاركة 7 جهات من عمادات الجامعة وإداراتها ، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعة الذين سيتولون العديد من المهام التنظيمية بمبادرتهم الذاتية التي تجسد روح الانتماء للوطن".

وسأل الدكتور القحطاني في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار ويعيد هذه المناسبة المباركة والجميع ينعم برغيد العيش في ظل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

15:35ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير جازان بالنيابة يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 الأثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.