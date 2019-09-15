

حفر الباطن 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

دشنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية، اليوم، 27 عيادة مدرسية نموذجية جهزت من قبل وزارة الصحة بكامل الأجهزة الحديثة والمتطورة في عدد من مدارس المحافظة.

وأوضح مشرف الشؤون الصحية المدرسية بتعليم حفر الباطن شارع بن مقحم المطيري، أن هذه العيادات شملت 10 مدارس بنين و 17 مدرسة للبنات، مؤكداً حرص الإدارة على أن تكون العيادات في المدارس المجمعة أو المدارس الملحقة كمرحلة أولية، كما ستجهز بقية المدارس في المراحل القادمة ، التي تهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب والطالبات وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

// انتهى //

15:16ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين 27 عيادة مدرسية نموذجية بتعليم حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.