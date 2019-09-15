السعودية اليوم / 1317 جولة تفتيشية لبلدية القديح خلال العام الماضي



القطيف 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

نفذ مراقبو بلدية القديح التابعة لبلدية محافظة القطيف، خلال العام الماضي 1440هـ، 1317 جولة تفتيشية في القديح وتوابعها ، وذلك ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة، حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد عبد المحسن الحسيني، حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميدانياً ، ومتابعة كافة البلديات التابعة والمستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة من خلال عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، لافتاً الانتباه إلى تطبيق الاجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

من جانبه، أشار رئيس بلدية القديح المهندس عبدالمحسن الغريافي إلى أن المنشآت الصحية في القديح والقرى التابعة لها تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن خطط مجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.

ولفت الانتباه إلى أن البلدية قامت خلال العام الماضي بـ (1317) زيارة ميدانية للمنشآت الغذائية والمحلات أسفرت عن مخالفة (300) محل وإتلاف 525 كيلو جرامًا و 272 لترًا و 40 علبة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى إصدار وتجديد ونقل ملكية 192 رخصة.

وأفاد المهندس الغريافي، أن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة والنظافة من خلال التواصل عبر مركز 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية.

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14:59ت م

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