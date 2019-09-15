السعودية اليوم / تعليم تبوك ينظم ملتقى "الهمّة لرواد القمّة" بحضور 180 رائداً للنشاط



تبوك 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، ملتقى "الهمّة لرواد القمّة" والذي يستهدف 180 رائداً للنشاط، ويستمر على مدى خمسة أيام، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز للأنشطة في المعسكر الكشفي بتبوك.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري بداية اللقاء أن رواد النشاط هم أحد أهم الركائز في الميدان التربوي وهم قدوة للطلاب بدفعهم لحب العمل التطوعي وغرس القيم الدينية وقيم الانتماء وحب الوطن من خلال الأنشطة الطلابية، والعمل وفق الخطط الموضوعة للنشاط الطلابي من الوزارة والالتزام بها, مشيداً بالجهود التي يقدمها رواد النشاط بالمدارس ودورهم الكبير في تفعيل وتنفيذ برامج الأنشطة الطلابية، وتوعية الطلاب بأهمية الأنشطة وتثقيفهم بالتعرف على أنواع الأنشطة وممارسة الهوايات اللاصفية، ودعم البرامج التعليمية التي تنفذها المدارس والتعاون مع زملائهم في الميدان من معلمين وقادة, موضحاً بأن رواد النشاط تقع على عاتقهم مسؤولية هامة لمساعدة الطلاب معرفياً وعلمياً واكتشاف وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم لتنمية أنفسهم وتوجيههم التوجيه الصحيح وغرس القيم والسلوك الإيجابي فيهم.

بعد ذلك انطلقت أولى الورش التدريبية والتي قدمها مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور عبد الله بن صالح الحارثي بعنوان " قياس مستوى الآداء العام الماضي وربطه بالعام الحالي 1441هـ.

وسيناقش الملتقى خلال الأيام القادمة عدد من مهام رواد النشاط في أوراق عمل وورش تدريبية مثل سجل انجاز رائد النشاط واللجان المشاركة، والمنصات الإلكترونية وتوثيق نشاط الطلاب، ودور أندية الحي التعليمية والترفيهية وأثرها على المجتمع، والمشاريع المركزية لأقسام النشاط الطلابي، والخطية التشغيلية للنشاط في المدارس، والمشاركة في اليوم الوطني والاستعداد لها.

// انتهى //

14:57ت م

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