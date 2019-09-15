السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ عدداً من الدورات التدريبية تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية



الدمام 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية , عدداً من المحاضرات التدريبية الإسعافية خلال فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية ٢٠١٩م ، في كل من الدمام والخبر والقطيف وراس تنوره والأحساء وحفر الباطن .

واستهدفت المحاضرات التدريبية الكوادر التعليمية في وزارة التعليم بالمنطقة ,كلاً من البنين والبنات من مرشدين صحيين ومرشدات صحيات وطلاب وطالبات المدارس ، وكذلك عدداً من منسوبي إدارة الدفاع المدني في عدد من المحافظات .

واشتمل البرنامج على التعريف بمختلف الحالات وكيفية تقديم الإسعافات الأولية في حال وقوعها لا سمح الله قبل وصول الفريق الإسعافي، وكذلك عمل تطبيقات عملية على المجسمات التدريبية لعدد من الحالات الإسعافية .

// انتهى //

14:57ت م

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