السعودية | شاهد .. متهم جديد بتعنيف طفل وتساؤل حول مصير الطفل المعنف

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

تداول مغردون عبر موقع “تويتر”، اليوم الأحد، صورًا جديدة قيل إنها لرجل ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب طفل صغير، مثيرًا موجة غضب واسعة حول مصير الطفل المعنف.

ويظهر في الصور، رجل يقوم بسحل طفل، وفي صورة أخرى يقوم بجلده بسوط كما يبدو، بينما نسب مغردون تلك الصور للرجل الذي يواجه تهمة تعذيب ابن طليقته استنادًا لمقطع فيديو يوثق الحادثة.

ووفقاً للمغردين فإن أحد المقربين من الرجل، تعمد توثيق حوادث تعنيف الطفل بالصور والفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذه من الحال التي يعيشها.